Bomba destrói monumento visto como satânico por conservadores cristãos nos EUA

Nesta quarta-feira, 06, um monumento rural conhecido como Stonehenge da América foi demolido na cidade de Elberton, nos Estados Unidos, após ataque com bomba. A estrutura, também chamada de Pedras Guia da Geórgia, chegou a ser classificada como obra satânica por políticos e movimentos cristãos conservadores.

O monumento foi erguido em 1980 sob a encomenda de uma pessoa com o pseudônimo de R.C. Cristão. O local, listado como ponto turístico de Elberton, funcionava como um calendário e tinha mensagens para a sobrevivência da humanidade no caso de um evento apocalíptico e sobre controle populacional.

Imagens divulgada pela imprensa local mostraram que um dos cinco monólitos do monumento desmoronou durante a explosão, e outros blocos foram danificados. Após a divulgação, as autoridades anunciaram que precisaram demolir toda a estrutura por razões de segurança.

A polícia da Geórgia investiga o caso, mas as motivações do ataque ainda não estão claras. A agência de investigação do governo divulgou vídeo que mostra o momento da explosão. Pouco antes, um carro passa próximo do local. Autoridades afirmaram que indivíduos não identificados detonaram um artefato explosivo por volta das 4h (5h em Brasília) de quarta. Ninguém ficou ferido.

Técnicos do esquadrão antibomba trabalham em busca de pistas que levem aos criminosos, e uma rodovia estadual próxima do local foi interditada.

Chris Kubas, vice-presidente da associação Elbert Granito, que administra o local, afirmou que as câmeras de monitoramento foram instaladas no local porque o monumento já havia sido vandalizado outras vezes. Ele afirmou que o local recebia milhares de visitantes todos os anos e que se popularizou com a ascensão das redes sociais.

O monumento voltou a ficar em evidência em maio, durante as primárias para o governo da Geórgia, quando a candidata republicana Kandiss Taylor afirmou que a estrutura é satânica e prometeu lutar pela sua demolição.

“Deus pode fazer qualquer coisa. Isso inclui derrubar as Pedras Guia Satânicas”, escreveu nas redes sociais nesta quarta.

O local fica a aproximadamente 11 quilômetros ao norte de Elberton e a cerca de 145 quilômetros a leste de Atlanta, a capital do estado da Geórgia, próximo da fronteira estadual com a Carolina do Sul.