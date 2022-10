Bolsonaro faz campanha no interior da Bahia

Durante entrevista em Guanambi (BA), no sudoeste do estado, Bolsonaro afirmou que tem pedido a apoiadores e aliados que votem em ACM Neto

O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, cumpre nesta terça-feira (25) agendas de campanha no interior da Bahia.

Durante entrevista em Guanambi (BA), no sudoeste do estado, Bolsonaro afirmou que tem pedido a apoiadores e aliados que votem no candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, que disputa o segundo turno contra Jerônimo Rodrigues (PT).

“Olha, o adversário do Brasil todo é o PT. E, assim sendo, eu tenho falado para o pessoal aqui mais chegado a mim que vote no ACM Neto. É o nosso posicionamento”, afirmou Bolsonaro.

Apesar de ter o apoio de Bolsonaro, ACM Neto não acompanhou o presidente nos atos no interior do estado.

No primeiro turno, Lula teve ampla vantagem sobre Bolsonaro na Bahia. O petista recebeu 5,8 milhões de votos no estado (69,73%) enquanto o candidato do PL teve 2 milhões de votos (24,31%).

Na visita a Guanambi, Bolsonaro estava com Nilo Coelho (União Brasil), prefeito da cidade, João Roma (PL), deputado federal e ex-ministro da Cidadania, além de outros políticos locais.

Na cidade, Bolsonaro participou de uma carreata e fez um comício na Praça da Feira, região central do município.

Em seguida, o presidente seguiu para a cidade de Barreiras, na região oeste da Bahia. No local, ele foi recebido no aeroporto por apoiadores.

Na sequência, ele se reuniu com lideranças políticas e empresários, a maioria ligada ao agronegócio, em um hotel da cidade.

O candidato deu entrevista a uma rádio local. E seguiu para um comício no Centro Histórico de Barreiras. Além de parlamentares baianos e o pastor Silas Malafaia, o senador eleito Magno Malta, que sofreu um acidente em um hotel de Vitória da Conquista, também participou do ato.