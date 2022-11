Boliviano é agredido por moradores após tentar sequestrar meninas

O suspeito estava na companhia de outro homem em uma van e chamou as crianças para entrarem no veículo

Um homem, de 43 anos e de nacionalidade boliviana, foi agredido por moradores de Corumbá (MS), a 428 km de Campo Grande, após tentar sequestrar cinco meninas, que brincavam em uma calçada do conjunto Padre Ernesto Sassida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava na companhia de outro homem em uma van e chamou as crianças para entrarem no veículo, no domingo (20).

Ainda segundo a PM, mesmo diante da recusa das crianças, os suspeitos continuaram chamando as meninas para o interior do veículo. As vítimas têm entre 5 e 10 anos. Foi então que as meninas se esconderam em uma residência.

De lá, elas observaram que os suspeitos entraram em um evento que ocorria nas proximidades e correram para contar o fato para as próprias mães.

Quando o evento terminou, as crianças apontaram os suspeitos para as mães, que foram confrontá-los. De acordo com a PM, um dos suspeitos conseguiu fugir e o outro foi cercado por moradores e agredido.

O boliviano conseguiu escapar das agressões e se escondeu em uma casa, momento em que os moradores depredaram a van que ele utilizava, detalha a Polícia Militar.

A PM foi acionada até o local e encaminhou o suspeito e o veículo depredado para a delegacia de Corumbá. Para a polícia, o homem negou que havia tentado sequestrar as crianças e registrou um boletim de ocorrência contra os moradores por dano ao veículo. As mães também registraram um boletim de corrupção de menores contra o homem. A polícia investiga o caso.