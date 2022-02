Bois morrem e motorista fica ferido depois que carreta de gado tomba em MT

O acidente aconteceu na última quinta-feira, 10, na BR-158, a 516km de Cuiabá. O condutor do veículo, de 64 anos, teve ferimentos graves.

Com o tombamento de uma carreta que transportava gado, seis bois morreram e o motorista saiu ferido. O acidente aconteceu na última quinta-feira, 10, na BR-158, a 516km de Cuiabá. O condutor do veículo, de 64 anos, teve ferimentos graves.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada com cerca de 35 bois. Além dos que morreram, outros animais ficaram feridos.

O motorista sofreu uma lesão no braço esquerdo, com suspeita de fratura e laceração do membro. O homem foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo os bombeiros, foi preciso cortar as ferragens para retirar os animais sobreviventes do veículo.

Ainda de acordo com a corporação, o atendimento da ocorrência durou aproximadamente seis horas, e foi preciso utilizar um caminhão operacional e uma equipe completa para socorrer o acidente.

Durante o tempo da operação, uma faixa da estrada foi interditada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez o controle do trânsito.

As causas do acidente está sendo investigado.