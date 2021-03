Boi solto na rua assusta moradores e para trânsito

O boi foi capturado após duas horas de tentativas por um grupo de voluntários. Ele foi encaminhado ao Centro de Zoonoses

Na manhã desta quarta-feira (31), um boi apareceu no centro da cidade do município de lInhares, no Norte do Espírito Santo. O animal, que fugiu de uma propriedade rural, provocou congestionamento e assustou quem passava no local.

Com as inúmeras tentativas para ser capturado, o boi ficou estressado e avançava contra as pessoas que passavam no local. Um homem tentou laçar o animal e quase foi atingido com uma cabeçada, confira.

No Centro de Zoonose, o animal será avaliado por um veterinário. A prefeitura do município informou que especialistas eram orientações em relação ao modo como o animal deveria ser contido.

Vale lembrar que o dono do boi será multado por ter oferecido risco à população em via pública