Boi gigante Knickers volta a viralizar nas redes sociais

Imagens do impressionante animal da raça Holstein-Friesian conquistam a internet mais uma vez

As imagens do imponente boi gigante holandês Knickers surpreendem muitas pessoas de tempos em tempos. Com uma altura de 1,94m e um peso de 1,4 tonelada, pelo menos até 2018, ele se tornou famoso ao ganhar destaque na mídia.

No entanto, na última segunda-feira, um post no Twitter com fotos do boi que tanto impressiona fez com que Knickers se tornasse viral mais uma vez.

A postagem, que já acumula quase 16 milhões de visualizações, compartilha uma reportagem do canal australiano 7 News. O vídeo compara a altura do boi com a do astro do basquete Michael Jordan (1,98m) e relembra a fama alcançada por Knickers em 2018.

Knickers pertence à raça holandesa Holstein-Friesian, que é conhecida por sua estatura elevada. Seus “companheiros” são resultado de um cruzamento com a raça japonesa wagyu, famosa por produzir a carne mais cara do mundo.