Bloco da Favorita registra confusão, correria e bombas

O Bloco da Favorita, realizado no domingo (12) na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terminou com confusão e correria. Guardas municipais e policiais militares jogaram bombas de gás lacrimogênio na população.

300 mil pessoas foram à praia para curtir o bloco, que contou com shows de Preta Gil e Sandra de Sá. A confusão começou quando as pessoas estavam indo embora.

Copacabana



Arrastões , brigas, correrias e destruições. Esse é o resultado do bloco da Favorita. pic.twitter.com/AcrqQm0fJd — 🚨 Noticias do RJ 🚨 (@NoticiasdoRJ1) January 12, 2020

Parabéns à Carol Sampaio, dona do “bloco” A Favorita, cujo saldo bancário deu um pulo hoje. Parabéns ao prefeito Marcelo Crivella por seu esforço em mostrar que sempre dá pra piorar um pouco a vida dos cariocas. No vídeo, Copacabana agora, depois do cataclisma de A Favorita. pic.twitter.com/MiHicjGBOv — Roberto Motta (@rmotta2) January 12, 2020

A Guarda Municipal afirmou que, no momento da dispersão, uma equipe foi atacada por ambulantes. Os vendedores teriam atirado garrafas de vidro quando os agentes tentavam liberar a rua. “A equipe precisou usar equipamentos de menor potencial ofensivo para conter o tumulto nas proximidades do Hotel Copacabana Palace”, informou a guarda. Ao todo, 231 agentes participaram da operação especial de aberturas do carnaval no patrulhamento e nas ações de controle e fiscalização de trânsito.