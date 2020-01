Bilionário solteiro está em busca de uma parceira para viajar

PUBLICIDADE 

Com 44 anos e muito dinheiro na conta, o bilionário japonês Yusaku Maezawa, está à procura de uma namorada para se juntar a ele em uma viagem ao redor da lua em 2023. Segundo o jornal Daily Mail, ele está a procura de uma mulher solteira com mais de 20 anos e com condições de saúde para a preparação da longa e exaustiva aventura fora do planeta. A viagem do casal deve ser objeto de um novo documentário no serviço de streaming AbemaTV.

O magnata da moda, vendeu sua empresa varejista de moda on-line Zozo Inc para o SoftBank Group Corp e confessou que os “sentimentos de solidão e vazio” lentamente começavam a surgir, por isso resolveu tomar a atitude inusitada. “Quero encontrar uma parceira para a vida. Com essa minha futura parceira, quero gritar nosso amor e paz mundial do espaço sideral”, disse.

Maezawa deve voar ao redor da lua em 2023 como o primeiro passageiro privado do SpaceX de Elon Musk. Além da futura namorada, o japonês espera levar também artistas para inspirar obras, em um projeto que ele chamou de Dear Moon.

O documentário, intitulado Amantes da Lua Cheia, será transmitido pela AbemaTV, que é apoiada pela agência de publicidade on-line CyberAgent e pela emissora de TV Asahi e tem como alvo um público mais jovem que se afasta da programação tradicional da TV.

As inscrições terminam em 17 de janeiro e Maezawa selecionará sua parceira até o fim de março.