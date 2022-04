Bilhetes com ofensas racistas são deixados em prédio de BH: ‘Seu lugar é no tronco, macaco’

Um funcionário compareceu à base da Polícia Militar com o supervisor, para denunciar ataques racistas recebido por meio de bilhetes

Na última quarta-feira, 20, um funcionário de 25 anos compareceu à base da Polícia Militar com o supervisor, para denunciar ataques racistas que vem recebendo por meio de bilhetes, deixado em um prédio no bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte.

“Volta pra sua jaula gorila volta pro licho (para o lixo) de anafabetos (sic) que você veio preto sujo (…) “Lugar de preto não é na limpeza e na sesala (senzala)”. Dizia os bilhetes direcionados a ele.

Um dos bilhetes foi lido pelo homem e o outro encontrado por uma moradora. Apesar de não conter nome nos papéis, o funcionário acreditou que poderia ser direcionado a ele, uma vez que costumava trabalhar na limpeza do local.

Nesta segunda-feira (25), a Polícia Civil informou que os fatos são apurados.

Mudança de setor

Após o encontro do primeiro bilhete, o funcionário pediu para ser transferido de setor, o que foi atendido.

No sábado (23), ao voltar ao condomínio para pegar os pertences pessoais e ir até um dos blocos despedir-se de uma moradora, o funcionário encontrou mais duas cartas com mais ofensas.

Os papéis foram encaminhados à administração do prédio e, desta vez, o segundo registro policial foi feito pela síndica e pela diretora da empresa que presta serviços no local. O autor dos ataques ainda não foi identificado.

O jovem que registrou o boletim de ocorrência conversou com a reportagem do g1 Minas. Ele contou que trabalhava no prédio, através da empresa, há cerca de dois meses como auxiliar de serviços gerais.

Ele continua trabalhando na empresa, mas foi transferido para outro local.

O que diz a Polícia Civil

“A Polícia Civil já tomou conhecimento do fato e todas as providências estão sendo adotadas para apuração do fato e responsabilização criminal. Outras informações serão fornecidas em momento oportuno”.