Bebê vendida pela mãe por R$ 10, aguarda decisão em abrigo de Teresina

Uma bebê que teria sido vendida pela mãe, por R$10, e recuperada pelo Conselho tutelar, deverá ficar em um abrigo em Teresina, Piauí, até a decisão de quem ficará com a criança de três meses.

Segundo informações do site G1, o conselheiro local, Frederico Kaiser, deve entrevistar familiares da criança, já que a mãe não teria condições de ter a guarda da filha.

As autoridades continuam investigando se a mãe vendeu a filha para comprar drogas. Segundo denuncia feita por outro filho da mulher, ela teria dado a criança a um casal em troca de R$10.

O denunciante, assim como o pai da criança, não tem interesse em assumir a guarda da bebê. Outra filha da mulher, já entrou em contato com o Conselho tutelar para ficar com a guarda. No entanto, as autoridades analisam se o fácil acesso da mãe poderia ser um fator complicante.

Usuária de drogas, a mãe demonstrou interesse em realizar tratamento contra a dependência.