Bebê tem pernas quebradas por parteiras amadoras

Duas parteiras amadoras que realizavam um parto na Rússia quebraram as duas pernas do bebê. O menino estava na posição pélvica e, de acordo com a imprensa local, as mulheres entraram em pânico ao ver a situação. Vendo a situação, elas decidiram que iriam puxar o bebê, momento em que as pernas foram fraturadas.

Segundo o Daily Mail, como as parteiras não tinham autorização para fazer partos, elas pediram para o pai da criança não chamar socorro. Com o desespero e vendo a situação se agravar, ele colocou a esposa dentro do carro e a levou para um hospital local.

Chegando na unidade de saúde, os médicos conseguiram salvar mãe e bebê. “Ele nasceu com fraturas e outros problemas porque a mãe decidiu usar os serviços de parteiras em vez de ir ao hospital”, disse o médico responsável. Além da fratura nas duas pernas, a criança sofreu com falta de oxigênio.

Segundo o pai, identificado apenas como Ivan Z, as parteiras disseram que o bebê viraria durante o parto. “Quando a situação ficou pior, elas se recusaram a ligar para uma ambulância. Sou muito grato aos médicos do hospital por salvar os dois”, disse ao portal.