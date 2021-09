Bebê sofre queimadura na perna em maternidade

A avó do menino foi quem descobriu as queimaduras. Ela contou que viu os ferimentos na manhã de quarta-feira (8) após o bebê voltar de um banho

No município de Aquiraz, na Grande Fortaleza (CE), uma técnica de enfermagem foi afastada das atividades após queimar a perna de um bebê recém-nascido com água em um banho. De acordo com informações do G1, a criança foi transferida de unidade e está internada.

A Prefeitura de Aquiraz informou que presta assistência para o bebê e família. Por meio de uma nota, a prefeitura disse que a criança será acompanhada de perto e terá todo o apoio hospitalar.

“Esse fato isolado não condiz com atual credibilidade da maternidade de Aquiraz, na qual aumentou o número de partos em 210% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso demostra a confiança das mamães aquirazenses em ter seus bebês no município. A Prefeitura de Aquiraz salienta que todos os funcionários do quadro obstétrico da maternidade irá passar por uma reciclagem para que um fato como esse não venha ocorrer novamente.”, disse a prefeitura em nota.

“A gente estava no hospital desde segunda quando ela (a filha) ganhou o bebê. Hoje, cinco da manhã, uma enfermeira deu banho nele. Depois entregou o menino e foi embora. Enxuguei ele, ele mamou e quando foi 9h ele chorou. Depois foi que vi as bolhas na perna da criança”, contou dona Luzirene.