Bebê prematura de 1,05 kg sobrevive na Itália

Após tratamentos, ventilação mecânica e uma delicada intervenção nos olhos, a pequena já está em casa com os pais e irmãos

Em agosto deste ano, o Hospital Maggiore de Bolonha, na Itália, conseguiu salvar uma bebê prematura nascida com apenas 1.050 kg.

O diretor do Departamento de Neonatologia, Mario Motta compartilhou só agora sua experiência e a da equipe médica.

Após tratamentos, ventilação mecânica e uma delicada intervenção nos olhos, a pequena já está em casa com os pais e irmãos.

“A mãe teve uma complicação durante a gravidez, as membranas amnióticas romperam prematuramente, e na vigésima sétima semana de gestação, por volta de seis meses e meio, a criança nasceu. O trabalho de parto começou e ela foi submetida a uma cesariana”, explicou o médico.

A criança ganhou peso dia após dia após ser levada à Terapia Intensiva Neonatal. Em outubro, ela atingiu um quilo e meio, mas a chamada retinopatia do prematuro se manifestou.

“Foi necessário programar uma intervenção cirúrgica, mas o manejo de um prematuro requer uma abordagem delicada, porque anestesiar uma criança de um quilo e meio e apoiar as funções cardiovasculares é complexo”, disse.

“A peguei no colo no terceiro dia e, de emoção, as lágrimas caíam. Depois, veio o momento difícil da intervenção nos olhos. Agora, estamos em casa e agradeço a toda a equipe pelo cuidado que recebemos”, disse a mãe, de 38 anos.