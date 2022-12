Bebê nasce na hora de gol de Richarlison e pais batizam com o nome do jogador

O parto começou 30 minutos antes do início da partida e, assim que Antônia deu a luz, Richarlison fez o terceiro gol do time contra os coreanos

Na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, o nascimento de um bebê ficou marcado por ser no momento em que Richarlison, camisa nove da seleção brasileira, fez o gol contra a Coreia do Sul, na última segunda-feira (5), durante a Copa do Mundo, aproximadamente às 16h40. Por conta do gol, os pais batizaram o menino com o mesmo nome do jogador.

O pai, o autônomo Antônio Carvalho, de 31 anos, contou que, apesar de já ter decidido junto à mãe, Antônia de Lima, de 30 anos, que a criança se chamaria Ravi, ele sentia que ainda faltava alguma coisa.

O parto começou 30 minutos antes do início da partida e, assim que Antônia deu a luz, Richarlison fez o terceiro gol do time contra os coreanos. Foi então que uma das cirurgiãs sugeriu colocar o nome no pequenino de Richarlison Ravi.

“Dentro da sala de cirurgia tinha uma televisão e estava passando o jogo. Eu não sabia se ficava emocionado pelo meu filho ter nascido ou pela vitória do Brasil”, brincou Antônio.

Ele relatou que no momento do gol do atacante, que coincidiu com a chegada do filho ao mundo, todos comemoraram, em euforia, “só não as cirurgiãs, que estavam focadas no trabalho delas”, completou o autônomo.

O paraense Richarlison nasceu com 2,190 kg e 46 cm de comprimento. Segundo o pai, a gravidez de Antônia era de risco, mas a criança nasceu saudável.