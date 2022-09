Bebê nasce com dois dentes no Pará

A cada 800 bebês, um nasce com ‘dentes natais’

Uma bebê nasceu com dois dentes em um hospital na cidade de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, no Pará. Ariella veio ao mundo no dia 8 de junho de 2022 e ao nascer de uma cesárea, o médico disse que a bebê tinha dois dentes.

“As enfermeiras não acreditaram. Quando elas foram limpar a Ariella viram que realmente eram dois dentinhos. A pediatra foi analisar e viu que um estava bem mole e quase solto e retirou o dente, já que ela poderia engolir. O outro ficou até o dia 12 de junho”, contou a estudante de Direito Ádria Paes.

A mãe disse que o médico recomendou que ela procurasse por um odontopediatra para verificar se seria necessário retirar o outro dente, mas antes mesmo de ir até o profissional, o segundo dente caiu.

“Durante as mamadas, sangrava bastante, mas foi amolecendo, até que em um domingo, ela estava chorando muito por conta desse dentinho e minha prima puxou, já que estava bem mole e poderia engolir. Depois disso, minha filha ficou bem aliviada”, afirmou.

Dentes natais

A mãe encontrou uma odontopediatra que, na avaliação, identificou que se tratava de “dentes natais”, dentes a mais que vieram. A odontopediatra, Hellen Loiola, explicou que se trata de uma condição de dente “extra numerários”. Essa condição, segundo ela, é rara. A cada 800 nascimentos, um bebê nasce com dentes natais.

“Pode ser confirmado com um exame radiográfico e resolvido logo que diagnosticado, porque pode causar feridas na língua do bebê e prejudicar a amamentação”.

Há, ainda, casos de bebês que nascem com os próprios dentes de leite, que chegam antes do tempo, e neste caso, a criança fica sem o dente removido até o dente permanente surgir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A maioria das vezes a gente retira o dente mesmo porque, como esse dente tem a raiz mais mole, ele pode sair, a criança pode engolir e pode evoluir para casos de infecção local, porque começa a sangrar, ou o dente pode ir saindo em partes”, disse a pediatra neonatologista, Tattiana Alvarez.

Ariella ainda vai fazer o raio-x para checar se está tudo certo. Agora, a mãe, Ádria, e o pai, Márcio, levam com bom humor o caso inusitado que tornou a primogênita famosa nas redes sociais.