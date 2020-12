Bêbe nasce com dente formado em maternidade do interior da Bahia

PUBLICIDADE

A equipe médica da Fundação Hospital e Maternidade de Itororó, interior do estado da Bahia, presenciou, na última quinta-feira (24), um caso raro após o nascimento de um bebê. O recém-nascido tinha um dente formado na boca. As informações são do Blog Itororó Já.

De acordo com o enfermeiro obstetra Gleivisson Pereira, o bebê nasceu saudável. Além disso, um parente da criança relatou que já é a segunda vez que esse tipo de situação acontece na família. Feralmente, os primeiros dentes de um recém-nascido começam a aparecer após seis meses de vida.