Bebê morre em deslizamento de terra em Itapevi, Grande SP

Patrícia Pasquini

São Paulo, SP

Um bebê com três meses de vida morreu num deslizamento de terra ocorrido perto das 22 horas deste domingo em Itapevi, na Grande São Paulo.

A terra caiu sobre uma casa na rua das Pedras, no Jardim Bela Vista. O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas ao local.

Mãe e filho foram atendidos no PS Geral de Itapevi. Outras três casas foram atingidas e foram interditadas pela defesa civil. A mãe da criança, 27, sofreu escoriações nas pernas.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, disse que as suas equipes avaliam os imóveis construídos irregularmente e poderão interditá-los, se necessário.

“Aproveito a oportunidade para reforçar os pedidos dos profissionais da prefeitura: antes de construir, consulte a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação. Construções irregulares colocam vidas em risco”, afirmou Soares.

Até a manhã desta segunda-feira (31), 20 pessoas morreram em decorrência das chuvas, que também atingiram fortemente outras cidades do interior e da região metropolitana de São Paulo.

Segundo a defesa civil estadual, desde 28 de janeiro, as chuvas causaram uma morte em Jaú e uma em Ribeirão Preto, no interior paulista, quatro mortes em Francisco Morato, uma em Arujá, três em Embu das Artes, cinco em Várzea Paulista, e cinco em Franco da Rocha, onde também há três feridos e 11 desaparecidos. As equipes do corpo de Bombeiros e da defesa civil continuam trabalhando no local.