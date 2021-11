Bebê morre atropelado na garagem de casa

O pai contou que o bebê brincava na frente da casa, onde haviam outras crianças, e em certo momento ouviu um grito de socorro

Na tarde de segunda-feira (15), um bebê de nove meses morreu atropelado após o irmão dele, um menino de 8 anos, soltar o freio de mão de carro que estava estacionado na garagem da casa da família, em Porto Velho (RO).

De acordo com os socorristas, o bebê sofreu um provável politrauma na cabeça e ferimentos pelo corpo. A criança não resistiu aos ferimentos e cuidados médicos.

A família não soube dar detalhes de como o acidente aconteceu. O pai contou que o bebê brincava na frente da casa, onde haviam outras crianças, e em certo momento ouviu um grito de socorro.

A crianças disseram que o irmão do bebê havia puxado o freio de mão do carro e o veículo desceu. O bebê estava no colo de uma menina de 12 anos. Ele caiu e o o pneu do carro passou por cima dele.