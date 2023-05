Bebê morre após ter “cabeça arrancada” durante parto

A médica subiu em cima da barriga da mãe para retirar o corpo da bebê com rapidez

Uma família denuncia que uma bebê morreu com a “cabeça arrancada” durante o parto no Hospital das Clínicas (HC) em Belo Horizonte. O caso aconteceu na segunda-feira (1) e foi denunciado pela família no domingo (7).

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PM), a mãe da bebê, de 34 anos, foi internada em 24 de abril com 28 semanas de gestação devido à pressão arterial elevada, e a equipe médica optou por induzir o parto.

Durante a madrugada do dia 1º de maio, a mãe entrou em trabalho de parto e a obstetra solicitou a presença do pai da criança para acompanhá-los mais de perto. Nesse momento, um grande tumulto começou a surgir no ambiente.

De acordo com os familiares, a médica subiu em cima da barriga da mãe para retirar o corpo da bebê com rapidez, mas, infelizmente, eles logo perceberam que a cabeça da criança havia sido “arrancada”.

Segundo o depoimento da família à polícia, algumas horas depois, uma assistente social da unidade hospitalar foi ao quarto e informou que o Hospital das Clínicas (HC) cobriria todos os custos do sepultamento da bebê.