Bebê morre após ser arremessado de moto no Oeste da Bahia

Na terça-feira, 22, um bebê de oito meses oito meses foi arremessado de uma moto juntamente com seus pais, depois de serem atingidos por um carro em um cruzamento na cidade de Barra, Oeste da Bahia. O bebê morreu na manhã desta quarta-feira, 23.

A criança estava internada, em estado grave, no Hospital do Oeste (HO), que fica na cidade de Barreiras, a aproximadamente 200km de Barra.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e na gravação é possível identificar que o casal e o bebê estão a baixa velocidade na motocicleta. No entanto, em um cruzamento com outra via, um carro aparece em alta velocidade e colide com a família.

As imagens mostram o momento em que os três são arremessados e caem no chão.

O condutor do carro parou para prestar socorro às vitimas. No início, o bebê foi levado para o Hospital Ana Marianni, porém foi transferido devido a gravidade dos ferimentos.

Ainda não há detalhes sobre o sepultamento do menino.

Os pais também estão internados, entretanto, o estado de saúde deles não foi divulgado.

A moto ficou totalmente destruída e o carro teve apenas o capô amassado. Os dois veículos foram levados para perícia.

A polícia irá ouvir o motorista do carro.



Fotos: Reprodução/TV Bahia