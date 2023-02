Bebê morre após engolir bateria de lítio no Paraná

A mãe da menina levou a criança à UPA após ela vomitar sangue. Ela passou por exames e ficou em observação, mas piorou

Uma menina de um ano morreu após engolir uma bateria de lítio em Foz do Iguaçu (PR). O caso foi registrado nesta quarta-feira (1), após a criança ser levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região.

A mãe da menina levou a criança à UPA do Morumbi na manhã da quarta-feira, após ela vomitar sangue. Ela passou por exames e ficou em observação, mas piorou ao longo do dia.

A mulher contou que a filha tinha expelido uma pequena bateria de lítio na fralda no fim de semana. “A gente acredita que ela teve uma lesão química do trato digestivo e possivelmente houve um sangramento brusco após isso, infelizmente, causando um choque hemorrágico”, afirmou o médico da UPA, Douglas Spadotto, em entrevista ao canal RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná.

A criança teve duas paradas cardiorrespiratórias e morreu por volta das 22 horas na UPA. A suspeita dos médicos é de que os componentes da bateria tenham causado a lesão química.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que apura o caso e aguarda laudos complementares que determinem a causa da morte da menina.