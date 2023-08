Bebê morre após disparo acidental de uma espingarda na Bahia

Quando o bebê chegou à unidade de saúde, já estava sem sinais vitais

Um bebê indígena de apenas 1 ano e 8 meses perdeu a vida após ser atingido por um disparo de espingarda. O episódio ocorreu no final da tarde de segunda-feira (7), na Aldeia Santana, território tradicional que fica no distrito de Olivença, em Ilhéus, no sul da Bahia.

A vítima, o pequeno Yuri Oliveira de Jesus, estava em casa junto com sua mãe e irmãos. Durante um momento em que a mãe estava na cozinha com a filha de 3 anos, um disparo de arma de fogo ecoou pela residência. A mulher correu em direção ao som e encontrou o bebê já ferido no quarto.

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) foi acionada para prestar auxílio no socorro. A caminho do Hospital Materno-Infantil de Ilhéus, entretanto, a ambulância sofreu uma falha mecânica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para completar o trajeto.

Infelizmente, quando o bebê chegou à unidade de saúde, já estava sem sinais vitais. O corpo de Yuri foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde passará por necropsia. A criança será sepultada na própria Aldeia Santana, localizada dentro do território da Terra Indígena Santana, em Ilhéus.