Bebê é vítima de estupro em Palmeiras dos Índios, Alagoas

No Agreste de Alagoas, na cidade de Palmeira dos Índios, um bebê de apenas sete meses foi vítima de estupro. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 14, depois que a equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade identificar sinais de violência sexual na criança.

Walisson Cícero de Oliveira Souto, presidente do Conselho Tutelar de Palmeira dos Índios, relatou que acompanhou o caso durante toda a noite de ontem, até o momento que a criança foi transferida para o Hospital Geral do Estado, em Maceió, para fazer um procedimento de sutura no ânus.

“Ela foi encaminhada para o Hospital [Geral do Estado] para ser submetido a uma sutura no ânus. Segundo os médicos da UPA, a criança sofreu violência sexual. Quando a criança receber alta médica e voltar a Palmeira [dos Índios], nós iremos a delegacia para prestar um boletim de ocorrência, ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito e comunicaremos o caso ao Ministério Público Estadual para que os devidos procedimentos sejam instaurados”, informou.

Uma equipe do Serviço Social da UPA acionou a polícia para ir até o local. Segundo os militares, os sinais indicavam que o abuso poderia ter acontecido há alguns dias.

Nem o pai nem a mãe da criança souberam informar onde ou quem poderia ter abusado do bebê, já que moram separados e a guarda da criança é compartilhada.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil de Palmeira dos Índios.