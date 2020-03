Bebê é encontrado em terreno baldio abandonado ainda com placenta

PUBLICIDADE 

No final da tarde de segunda-feira (9), um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado, ainda com a placenta, em um terreno baldio, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Populares encontraram a criança e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O bebê recebeu antedimento ainda no local e depois foi levado para a Maternidade Santa Helena.

O recém-nascido pesa cerca de 2,6 kg e passa bem. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar de Ilhéus, que acionou a Justiça e a polícia da cidade, para tentar identificar os pais da criança.