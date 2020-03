Bebê disputa com cachorro para ver quem uiva mais alto e viraliza; vídeo

PUBLICIDADE 

Braxton Smith, de 2 anos, foi gravado pela mãe quando competia com seu cachorro para saber quem uivava mais alto. O cão, da raça husky siberiano, tem seis anos e dificultou a disputa com a criança.

O pequeno Braxton dá gargalhadas com o comportamento do cachorro. Alix Smith, a mãe que registou o momento, se surpreendeu com a repercussão do vídeo de seu filho, que no Facebook já passou da marca de seis milhões de visualizações. Confira.