Bebê diagnosticada com coronavírus morre em UTI

PUBLICIDADE 

A bebê de aproximadamente quatro meses que havia sido diagnosticada com o coronavírus morreu na madrugada desse domingo (3). Após a bebê testar positivo, 25 profissionais da unidade precisaram ser afastados e 14 testaram positivo.

A criança nasceu com um problema congênito cardiopulmonar que evoluiu para complicações respiratórias. Ela foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Português, em Salvador-BA, e utilizava respiradores mecânicos para sobreviver. De acordo com a família da bebê, o enterro foi realizado ainda na tarde desse domingo.

O Hospital Português informou que 25 profissionais de saúde foram afastados após a confirmação do diagnostico da recém nascida. De acordo com a unidade, o caso da menina foi isolado. No entanto, o hospital está realizando testes na equipe e em todas as pessoas que acessam a UTI Neonatal. Além dos profissionais de saúde, os pais dos recém-nascidos também serão testados.

Dos 25 profissionais afastados, 14 testaram positivo para a doença e 11 são considerados casos suspeitos. Até sábado (2), o Hospital Português tinha registrado 66 casos confirmados de pacientes com a Covid-19. Destes, 47 já tiveram alta hospitalar.

Em nota, o Hospital Português disse que não existe um surto de coronavírus na maternidade, e destacou que segue protocolos rigorosos na rotina de assistência materno-fetal para proteger recém-nascidos, pais e equipes assistenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Bahia registra 3,5 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e mais de 120 mortes. As informações são do dia três maio.