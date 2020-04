Bebê de um dia de vida morre vítima do coronavírus

PUBLICIDADE 

Uma bebê de apenas um dia de vida morreu nesta segunda-feira (6), após a mãe contrair coronavírus durante o trabalho de parto prematuro.

A recém-nascida se tornou a vítima mais jovem do estado norte-americano de Louisiana. A mãe da bebê foi colocada em uma UTI e segue respirando através de aparelhos, de acordo com as autoridades.

O médico legista Beau Clark afirmou que “O bebê, por causa da extrema prematuridade, não sobreviveu”. “Provavelmente ela (a mãe) não teria entrado em trabalho de parto prematuro e haveria um resultado diferente. Este é um caso incrivelmente triste”, finalizou.

Segundo o médico, a mãe foi internada em 1 de abril e continua viva. Ele não forneceu detalhes sobre sua condição e nenhuma informação de identificação.

Mesmo a menina sendo atestada como óbito por coronavírus, ela ainda não testou positivo para COVID-19, diferente da mãe. “Você espera que isso nunca aconteça aqui em nosso estado, mas aconteceu e certamente estamos lidando com esse problema.”

Conforme Clark, este não é o primeiro bebê prematuro a morrer em circunstâncias semelhantes nos Estados Unidos. Os números de casos do novoo coronavírus em Louisiana aumentou nesta segunda. São quase 15.000 pessoas com infecções confirmadas, cerca de 12% das quais estão hospitalizadas.

Com as autoridades de saúde alertando que os hospitais da região de Nova Orleans poderão em breve ser sobrecarregados, o estado abriu um hospital improvisado no centro de convenções da cidade para pessoas com sintomas menos graves que não precisam de um ventilador ou uma unidade de terapia intensiva.

O governador John Bel Edwards ordenou o fechamento de escolas, restaurantes limitados para entrega e entrega e empresas fechadas consideradas não essenciais, como academias, salões de beleza e bares até o final de abril.