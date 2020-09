Bebê de um ano morre carbonizado em incêndio

PUBLICIDADE

Uma bebê, de apenas 1 ano, morreu durante um incêndio que atingiu uma casa de madeira. No local do acidente havia quatro crianças, todos irmãos, e nenhum adulto.

De acordo com a polícia, o incêndio ocorreu no último sábado (29), no município de Sapucaia, sudeste do Pará. Quando as chamas começara, o irmão mais velho conseguiu carregar dois irmãos para fora. No entanto, quando ele retornou à casa, a fim de resgatar a irmã, acabou queimando o rosto.

A mãe das crianças chegou ao local após o acidente e foi atendida por uma equipe de Assistência Social da Prefeitura de Sapucaia. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que lamenta a tragédia. No entanto, a corporação afirma que não foi acionada para atender a ocorrência.