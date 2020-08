Bebê de 6 meses sofre queimaduras durante internação em hospital de Niterói

PUBLICIDADE

Uma bebê de 6 meses sofreu queimaduras nas pernas e na barriga enquanto estava internada no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói. Os profissionais da unidade alegam que os ferimentos surgiram durante o banho.

A criança, Juliana Duarte Anastácio, tem meningite e microcefalia. Devido a isso, a menina é internada frequentemente. Na terça-feira (18), a mãe, Luara dos Santos, teria ido em casa, para tomar banho e trocar de roupa. Quando retornou, Luara se deparou com a filha toda enfaixada e perguntou o que havia acontecido. Em resposta, os médicos afirmaram que a criança “tinha se queimado durante um banho.”

De acordo com a família da bebê, os funcionários afirmaram que a água estava morna, mas a criança começou a apresentar bolhas na pele, assim que foi colocada na bacia. Os profissionais alegaram que retiraram a menina da água rapidamente e um cirurgião médico foi chamado para avaliar os ferimentos.

Ao tentar denunciar o ocorrido nessa quarta-feira (19), a família foi informada de que era necessário um prontuário ou algum outro documento do hospital com as informações sobre a internação da bebê.

No entanto, a instituição de saúde informou que o documento só poderia ser entregue em um prazo de 30 dias. Dona Adilene, avó da bebê, disse que os médicos falaram para a família não “criar caso” porque “tudo seria resolvido”.

Em nota, o hospital disse que lamenta o ocorrido e que está prestando toda a assistência necessária para a paciente e para família. “Foi aberta uma sindicância para apurar o fato, e a direção tomará as medidas cabíveis. O prontuário será disponibilizado para a família já nesta quinta-feira (20)”, afirmou.