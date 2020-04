Bebê de 6 meses sobrevive a Covid-19 e emociona equipe

PUBLICIDADE 

Erin Brates, bebê de apenas 6 meses, venceu o coronavírus e comoveu toda a equipe de médicos e enfermeiros que trataram de seu caso em Liverpool, na Inglaterra. O que surpreendeu a todos foi que o bebê sobreviveu mesmo tendo problemas cardíacos.

Brates nasceu com Tetralogia de Fallot, cardiopatia que combina quatro anomalias e empobrece a circulação de oxigênio para fora do coração e para o restante do corpo e precisou de um respirador para enfrentar a doença. Além disso o bebê tem um déficit do funcionamento do pulmão.

O bebê foi internado no dia 10 de Abril e precisou de duas semanas para se recuperar e receber alta. Na sexta (24) a menina voltou a fazer o teste, que marcou negativo para coronavírus, o que emocionou a equipe que entendia seu caso como extremamente grave.