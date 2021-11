Bebê de 11 meses morre afogado em balde

Nesta quinta-feira (25), um bebê morreu afogado em um balde, em Cariacica (ES). João Miguel tinha apenas 11 meses de vida. De acordo com familiares, o bebê entrou no balde no momento em que a mãe foi até o portão da casa da família para falar com um sobrinho. "Ela (a mãe) estava lá arrumando a casa, passando o pano. E o menino estava na copa, no chão, perto da mesa. Quando ela entrou, ela não viu o menino. Quando ela foi para a cozinha, ela já viu o menino no balde d'água", contou uma tia de João Miguel. Mãe e tia tentaram reanimar João Miguel por quase uma hora. Elas contaram com as orientações por telefone passadas pelo Corpo de Bombeiros. Moradores da região relataram que a mãe do bebê ficou desolada. A tia de João Miguel contou sobre o desespero da irmã. "Ela começou a gritar e eu escutei o grito dela me pedindo ajuda, dizendo que ele não estava respirando", lembrou "Foi muito desesperador. Ela está muito desesperada. Passou mal, tomou remédio e a gente levou ela para o médico de novo", disse a tia.