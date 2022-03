Bebê de 10 meses fica preso no veículo em MT

A polícia foi acionada e conseguiu retirar o bebê do interior do carro, ele estava na cadeirinha no banco da frente

Na manhã de segunda-feira, 21, depois de sua mãe esquecer a chave dentro do carro, um bebê de 10 meses ficou preso no veículo estacionado na casa da família e com os vidros fechados. O caso aconteceu em Ipiranga do Norte, a 455km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, a equipe encontrou a mãe desesperada tentando abrir o veículo, já que tinha esquecido o automóvel com a chave dentro dele. Alguns vizinhos da mulher também tentaram ajudar na situação.

Para efetuar o resgate, os policias usaram um pedaço de arame metálico, através de uma fresta na porta do passageiro, conseguiram retirar a chave do contato do carro.

O bebê foi retirado do veículo sem nenhuma lesão e trauma aparente.

Mãe e filho foram encaminhados para uma unidade de saúde para atendimento médico e passam bem.

Conforme a polícia, os militares procuraram um chaveiro na cidade, porém ele não estava na região. Portanto, decidiram improvisar com as ferramentas que encontraram e conseguiram fazer o resgate da criança sem precisar arrombar o automóvel.