Bebê de 10 meses desaparece após deslizamento

Na manhã desta terça-feira (15), a forte chuva em Maceió (AL) causou um deslizamento que atingiu casas em Chã da Jaqueira

Na manhã desta terça-feira (15), a forte chuva em Maceió (AL) causou um deslizamento que atingiu casas em Chã da Jaqueira. De acordo com os bombeiros, um bebê de 10 meses foi levado pela enxurrada e está desaparecido.

“As buscas já foram iniciadas, sem previsão de término. Na casa moravam um casal e dois filhos, e somente o bebê foi levada pela enxurrada. São 12 militares trabalhando, mas um reforço está por vir. Só saímos daqui com a criança encontrada”, disse um bombeiro em entrevista ao programa Balanço Geral Alagoas.

De acordo com informações, o deslizamento de uma barreira aconteceu por volta das 5h da manhã de hoje. Segundo o repórter Netto Motta, ” a casa deles foi ao chão, ficou toda destruída e quando o barro começou a invadir o local, a mãe estava com o bebê no colo e tentou correr, mas o menino escorregou das mãos dela. Ela disse que tentou pegá-lo de todo jeito, mas não conseguiu. E infelizmente o bebê foi levado pelo barro, pela enxurrada”.

A Defesa Civil está no local e isolou duas casas próximas com risco de desabamento. Maceió amanheceu debaixo d’água nesta terça e vários pontos da cidade registraram alagamento.