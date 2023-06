Bebê de 1 ano e babá morrem em incêndio

A babá e a criança mais nova, de apenas 1 ano e 7 meses, foram encontradas sem vida no banheiro, apresentando sinais de inalação de fumaça

Em um trágico incidente ocorrido hoje, um incêndio devastou uma casa localizada em um condomínio de luxo em Maringá, Paraná. Infelizmente, uma mulher de 50 anos e um bebê perderam suas vidas nesse terrível evento.

O fogo teve início às 5h30 desta sexta-feira, na residência situada no bairro Jardim Novo Horizonte. No momento do incêndio, havia quatro pessoas dentro da casa: a mãe, uma babá e os dois filhos.

Os bombeiros conseguiram resgatar a mãe e o filho mais velho. É importante ressaltar que o pai das crianças, que trabalha no exterior, não estava presente na residência durante o incidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio.

A perícia da Polícia Civil está no local realizando análises. A operação de rescaldo foi concluída às 10h10, após o imóvel ser completamente consumido pelas chamas. Infelizmente, um bombeiro sofreu intoxicação devido à intensa fumaça, apesar de estar utilizando equipamentos de proteção respiratória.