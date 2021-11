Bebê de 1 ano cai do terceiro andar de prédio

A Secretária Municipal de Saúde do Rio informou que o estado de saúde do menino é grave. A mãe contou aos policiais que o filho é teria subido correndo na cama, se projetado para fora da janela e caído

Na terça-feira (16), uma criança de 1 ano e sete meses caiu do terceiro andar de um prédio, na comunidade César Maia, no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com informações do g1, o pequeno André Benício Ferreira Brito estava em casa com a mãe Katleen de Souza Brito, de 21 anos, quando ocorreu o acidente.

A Secretária Municipal de Saúde do Rio informou que o estado de saúde do menino é grave. A mãe contou aos policiais que o filho é teria subido correndo na cama, se projetado para fora da janela e caído.

Conforme a mãe, o quarto do casal é pequeno e a cama foi colocada próxima a janela. Após cair do terceiro andar, André foi levado para uma clínica da família e depois transferido para o Hospital Salgado Filho, onde passou por uma cirurgia.

“Após a cirurgia, ele foi transferido para o Souza Aguiar, no Centro, onde está sendo acompanhando por uma equipe de neurocirurgiões. Ele está com um medido de pressão intracraniana, e os médicos dizem que estão mantendo ele estável para reduzir o inchaço do cérebro, ele melhorar e eles tomarem novas decisões”, contou a avó Ana Paula.

“Minha filha está destruída, nós estamos destruídos. Isso acabou com a nossa família. A polícia vai investigar se houve abandono de incapaz porque é função dela investigar. Mas isso não significa que houve mau-trato ou negligência. Se minha filha maltratasse meu neto, eu seria a primeira pessoa intervir. Nunca deixaria que isso acontecesse”, desabafou