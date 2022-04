Barulho, risco e munição espalhada: clube de tiro causa discórdia entre vizinhos e caso vai parar na polícia, no DF

Em uma área rural de Brazlândia, no DF, um clube de tiro foi inaugurado à beira da BF-251 tem causado discórdia entre a comunidade local

Em uma área rural de Brazlândia, no Distrito Federal, um clube de tiro foi inaugurado à beira da BF-251 tem causado discórdia entre a comunidade local. De acordo com os moradores da região, o grupo causa muito barulho e perigo para quem esteja passando pelo local. Eles afirmam que os projéteis têm ficado espalhado pelos lotes dos vizinhos.

O clube foi inaugurado há cerca de seis meses e, segundo os proprietários, segue todas as medidas de segurança necessárias e possui as licenças obrigatórias. No entanto, por conta das queixas, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do DF.

O clube funciona em espaço aberto e separado dos outros terrenos próximos por uma cerca de arame farpado e por um barrando de terra e pneus.

Os moradores registram diversas marcas de bala em arvores fora do terreno estabelecido, e também no chão do terreno vizinho. Eles também reclamam que o barulho de disparos de pistola, revólver ou fuzil é constante e altíssimo. Os vizinhos afirmam, ao G1, que trabalhadores que atuam em plantações no local já desistiram do trabalho devido ao risco que acreditam correr por conta dos tiros.

“Nós estamos é com medo de um acidente fatal. Um acidente ou até mesmo, porque é uma questão de tempo, um projétil desses acertar uma pessoa”, afirma o militar reformado Carlos Augusto Costa.

“Se você entrar um pouco mais adiante, vai entrar numa histeria. Vai ter que usar colete à prova de balas porque o pessoal não oferece a segurança que deveria oferecer”, diz o geólogo Pedro Jacob.

Responsáveis pelo clube

Em entrevista à TV Globo, o advogado do clube, Adilson Valentim, disse que o estabelecimento foi instalado no local exatamente para evitar transtornos. “Aqui é uma área rural. Nós colocamos em uma área rural pra não termos problema com a vizinhança. Porém, se colocarmos um equipamento de medição de ruídos, vai ver que estamos dentro do que a legislação permite”, diz.

O advogado também garantiu que o barranco de segurança tem 10 metros, acima do mínimo exigido, que é de 6 metros, e que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas. Quanto às marcas de balas nas árvores, disse não saber como chegaram no local e deu a entender que a responsabilidade seria dos vizinhos.

“Em relação aos projéteis que chegaram aí, eu não vou conseguir falar, porque eu não tive acesso a esses projéteis. Não foi feita pericia que comprove que saiu do clube. Se ficar comprovado que foi do clube, o clube se responsabilizará. Inclusive, não estou dizendo que não aconteceu, mas pode ter sido um projetil criado”, afirmou.

As autoridades

A Polícia Civil já fez perícia nas árvores para determinar de onde vieram os tiros. O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia.

A Administração Regional de Brazlândia afirmou que o clube de tiro tem autorização emitida pela Junta Comercial. Já a Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal), disse que vai mandar uma equipe ao local pra verificar se todas as licenças estão corretas.

O Exército, que é responsável pela regulação das atividades de estabelecimentos do tipo, não tinha se manifestado até a última atualização desta reportagem.