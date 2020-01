Barco que foi jogado por caminhão é retirado de rio 

PUBLICIDADE 

O barco rebocador que foi lançado em um rio após um caminhão guindaste virar na última terça-feira (7) foi retirado da água nesta quinta-feira (9). O trabalho de remoção foi acompanhado pela polícia.

Foram usados três caminhões e dois tratores para fazer a retirada do rebocador das águas. Devido ao impacto, a embarcação teve danos e deve ser consertada.

O caso ocorreu no rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste-RO. A Marinha informou, em nota, que enviou uma equipe Inspeção Naval ao local do naufrágio. A Força Armada reiterou que não houve vítimas e “poluição hídrica”.

O acidente veio à tona após imagens do momento em que um caminhão guindaste tenta colocar um barco dentro do Rio Guaporé, mas tomba para trás, circular pelas redes sociais.

A polícia acreditava que a situação foi ocasionada devido a um leve afundamento do solo durante a manobra. Mas reiterou que o caso trata-se de um acidente e que não é a primeira vez que acontece no município.

O condutor do caminhão, que pertence a uma empresa de Vilhena (RO), foi encaminhado a uma unidade hospitalar de Pimenteiras, ficou em observação e recebeu alta. A polícia revelou também que o dono do barco rebocador, que estava perto do local, chegou a passar mal e foi levado ao hospital da cidade.