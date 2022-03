Barco de pesca predatória é apreendido com mais de 3 toneladas de peixes em Parintins

Conforme Azenilson Aquino, coordenador municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de Parintins, a carga apreendida será doada

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira, 8, um barco do Pará no Lago do Limão, em Parintins. O proprietário da embarcação foi preso, no entanto, pagou fiança e irá responder em liberdade.

Na embarcação foram apreendidas mais de três toneladas de pescado. A carga foi descarregada no porto do município no inicio da noite.

Mais de 3 toneladas de pescado foram apreendidas na embarcação. A carga foi descarregada no porto do município no início da noite.

De acordo com o Tenente Henrique Lima, do Batalhão Ambiental da PM, os pescadores faziam a prática conhecida como “arrastão”, uma técnica de pesca onde a rede é arrastada ao longo do fundo da água e recolhe todos os animais que estiverem no caminho.

Segundo Adilson Cunha, delegado titular do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os pescadores fechavam a entrada do lago e pegavam peixes de várias espécies. Dentre os peixes apreendidos, estão Mapará e Piracatinga, que estão no período proibido. Além disso, são espécies abaixo do tamanho mínimo permitido pela legislação.

Conforme Azenilson Aquino, que é o coordenador municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de Parintins, a carga apreendida será doada.

A apreensão ocorreu durante desdobramento da operação Horus que está sendo realizada em Parintins pela Polícia Militar.