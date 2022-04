Barbeiro é preso suspeito de matar homem durante jogo de baralho por dívida de R$ 2,50, em Goiânia

No dia 8 de abril uma discussão durante um jogo de baralho, em uma distribuidora de bebida, em Goiânia, resultou em morte por esfaqueamento

Erisvan de 42 anos, é o suspeito e só foi preso após 12 dias do ocorrido, na última quarta-feira, 20.

O delegado responsável pelo caso, Marcos Gomes, conta que, inicialmente, o crime teria sido motivado por uma dívida de jogo.

“A discussão foi iniciada quando um apontou que o outro estava roubando na aposta com valor de R$ 2,50”, ressalta o delegado.

O delegado ainda afirma que, ao ser interrogado, Erisvan confessou o crime e alegou legítima defesa, mas que o que foi apontado pelo suspeito contradiz o que vem sendo apurado nas investigações.

“Ele alega que a vítima teria jogado um engradado de cerveja vazio nele, antes que ele pegasse a faca para atingi-lo. Só que o homem tem apenas 20% de força nos braços, devido a uma cirurgia que fez recentemente”, revela Marcos.

O delegado revelou que o suspeito chegou a mudar de residência para fugir da polícia. Erisvan foi encontrado escondido em uma casa que ele e a família alugaram após o crime, no Bairro Granja Cruzeiro do Sul.

A Polícia relata que o homem jogava baralho e ingeria bebida alcoólica com outras três pessoas: a vítima, uma pessoa que deve ser ouvida pela Polícia Civil na quarta-feira (27), e outra não identificada.

No entanto, após a discussão, o suspeito teria buscado uma faca em sua barbearia, que localizada ao lado da distribuidora, e atingido a vítima. Idelson morreu no local e a arma do crime não foi encontrada.

Além dos companheiros de jogos, no local havia pelo menos outras sete pessoas, que foram ouvidas pelos agentes. Parte dessas testemunhas, segundo o delegado, são parentes do suspeito e confirmaram sua versão.

A princípio, o barbeiro deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.