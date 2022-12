Barbeiro desenha rostos dos craques da seleção na cabeça dos clientes

No dia do jogo contra a Croácia, ele esculpiu o rosto de Pelé e prestou uma homenagem

Um barbeiro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, faz sucesso nas redes sociais ao desenhar os rostos dos jogadores da seleção brasileira que estão disputando a Copa do Mundo do Catar na cabeça dos clientes. Maique Santos já esculpiu as imagens de Neymar e outros atletas de acordo com a preferência do freguês.

“Há uns três anos atrás, eu comecei a trazer uma modalidade muito conhecida fora do Brasil que é o realismo, onde a gente imprime o rosto de pessoas no cabelo dos clientes e faz uma coisa bem bacana. A gente faz jogadores, artistas de TV, participantes de reality show. E as pessoas gostam bastante”, disse Maique.

Durante o período de Copa, os cabelos temáticos ganharam espaço. Cabelos que, além dos desenhos bem cuidados, possuem cores diferentes. Ele promete reproduzir o rosto de um dos jogadores mais pedidos.

“As pessoas pedem bastante cabelo colorido. E eu estou em dívida porque as pessoas pedem demais o Richarlison, o Pombo, que está levando nossa seleção, fazendo bastante gols. As pessoas também pedem muito a bandeira, as cores do Brasil, para tirar onda e curtir o jogo”, contou o barbeiro.

O corte é feito com diferentes máquinas e com tinta. A capacidade de retratar rostos foi aperfeiçoada ao longo do tempo, desenvolvendo a própria técnica. Os desenhos ficam intactos por cerca de dois a três dias, se o dono do cabelo mantiver os cuidados recomendados.

“Eu venho marcando com a máquina e depois venho reforçando com a maquiagem”, revelou Maique.

Rei do Futebol

No dia do jogo contra a Croácia, Maique aproveitou a oportunidade para prestar uma homenagem a Pelé, vitorioso nas copas de 58, 62 e 70. O desenho, segundo ele, é uma forma de homenagear o Rei de Futebol.

“Ele é o melhor do mundo eternamente. É nossa homenagem para mandar uma força para ele”, disse o barbeiro.

Na terça (6), o Hospital Albert Einstein, onde ele está internado, divulgou nota afirmando que ele teve uma melhora progressiva do estado geral de saúde e segue evoluindo. Pelé foi internado no último dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento de um câncer de cólon e precisou combater uma infecção respiratória.

De acordo com o boletim médico, o Rei do Futebol está em um quarto comum, com sinais vitais estáveis e sem mais intercorrências.