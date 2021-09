Bar é investigado por vender açaí com rebite para caminhoneiros

Durante a operação, os policiais encontraram R$ 80 mil escondidos em um freezer e cinco máquinas caça-níqueis

Na quarta-feira (15), a Polícia Civil de Goiás encerrou as atividades de um bar investigado por ter jogos de azar e por vender açaí misturado com rebite para caminhoneiros, em Anápolis.

Durante a operação, os policiais encontraram R$ 80 mil escondidos em um freezer e cinco máquinas caça-níqueis. O local fica dentro do Centro de Abastecimento da cidade (Ceasa).

De acordo com o delegado Jorge Bezerra, pessoas foram levadas para a delegacia, autuadas e liberadas em seguida, entre elas, o dono do bar e três apostadores.

“O dono do bar relatou que as substâncias eram utilizadas para misturar no açaí vendido a caminhoneiros que frequentavam o local, a pedido destes”, explicou o delegado

“Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência contra os presentes em razão da prática de jogos de azar e apostas ilegais”, finalizou Jorge Bezerra.