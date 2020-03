Banido no WhatsApp, brasileiro será indenizado em até R$ 11 mil

PUBLICIDADE 

Banido do WhatsApp em três contas diferentes, um radialista brasileiro será ressarcido com R$6 mil. A decisão veio do Juizado Especial de São Miguel dos Campos (AL). O valor, que representa uma indenização por danos morais e compensação pela perda de arquivos, será pago pelo Facebook Brasil, responsável pelo aplicativo.

Fora o valor da indenização, o Facebook vai restaurar todos os arquivos perdidos. Se a restauração não for feita, a empresa terá que pagar outros R$ 5 mil para o radialista.