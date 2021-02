Banhista de 14 anos prende pé em anzol de pesca

PUBLICIDADE

Um adolescente de 14 anos teve o pé perfurado por um anzol, ao entrar no mar para surfar, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, neste domingo (14). Após pisar no objeto por acidente, o jovem foi encaminhado a um pronto-socorro para remover o anzol.

O adolescente estava com os pais e o irmão, de 9 anos, no mar da praia do Canto do Forte. A família ouviu o grito do garoto pouco tempo após ele ir em direção ao mar para surfar.

A mãe, Sayuri Nakayama, correu para socorrer o filho, Kauan Nakayama Dias, que pedia por ajuda. Sayuri avistou que o adolescente estava com um anzol preso no pé direito.

O anzol ainda estava com chumbo e entrava cada vez mais no pé do adolescente. A família havia chegado à praia a pouco tempo, mas precisou ir às pressas para um pronto-socorro particular para tirar o anzol do pé de Kauan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O adolescente foi anestesiado e teve o objeto retirado do pé. Ele ainda recebeu antibióticos e anti-inflamatórios.