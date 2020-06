Bandidos se passam por policiais e matam jovem

PUBLICIDADE 

Neste domingo (31) um caso ocorrido em Ponta Porã, na região de fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, chocou os moradores da cidade. Um homem, de 25 anos, foi morto por homens fortemente armados enquanto saia de uma lanchonete com a namorada.

Os criminosos estavam em quatro e chegaram com dois carros, pistolas e fuzis. Eles se identificaram como policiais, pediram para o jovem deitar no chão, fizeram os disparos e fugiram.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local o jovem ja estava sem vida.