Bandido rouba bicicleta e bate em criança que tentou recuperá-la

Na manhã da última quarta-feira (5), um bandido atacou um ciclista e ainda bateu em uma criança que tentava recuperar a bicicleta para a vítima em São Vicente, no litoral de São Paulo.

O crime aconteceu no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima durante a manhã. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a mulher, de 41 anos, estava no local quando foi abordada e atacada pelo bandido, e acabou caidno no asfalto. Metros depois, uma criança tentou segurar o guidão para atrapalhar o roubo e acabou levando um tapa no braço. A relação dela com a criança não foi divulgada.

A mulher ainda gritou pedindo para que a criança soltasse a bicicleta para não se ferir. O ladrão fugiu em seguida. O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica, sendo a área dos fatos o 2º Distrito Policial (DP) de São Vicente (SP), ainda de acordo com a SSP-SP.