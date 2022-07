Banco é condenado a pagar R$ 100 mil a idosa que sofreu golpe do PIX

O TJ-SP condenou o Banco do Brasil a devolver um valor aproximado de R$ 100 mil a uma idosa de 79 anos após ela ser vítima de um golpe

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) condenou o Banco do Brasil a devolver um valor aproximado de R$ 100 mil a uma idosa de 79 anos após ela ser vítima de um golpe com transações indevidas em sua conta, em julho do ano passado.

O advogado da vítima, Fabrício Posocco, disse que a primeira batalha foi vencida, mas que ainda é necessário aguardar o prazo que a instituição financeira tem para recorrer da decisão.

Segundo Posocco, a sentença reconhece o direito da professora aposentada Inazeli Azevedo Nóbrega e Silva, moradora de Santos, no litoral de São Paulo, e declara inelegíveis todos os valores referentes aos empréstimos e operações com cartão de crédito realizados sem a autorização dela.

O documento determina que, caso o banco continue fazendo os descontos, a instituição financeira terá que pagar uma multa para a idosa.

Posocco explica que o prejuízo total atinge cerca de R$ 90 mil, porque foram feitas várias transações, entre elas, um PIX no valor de R$ 24 mil, empréstimos de R$ 12 mil e R$ 15 mil, adiantamento do 13º, entre outros.

Esperança

A professora aposentada Inazeli Azevedo Nóbrega e Silva afirmou que está mais esperançosa com a sentença.

Inazeli espera que o banco perceba que ela foi vítima de um golpe.

A esperança da vítima é de que a decisão definitiva saia logo.

Cuidados

O advogado reforça a necessidade de as pessoas ficarem atentas para não caírem em golpes. E sugere que caso ocorra um golpe a primeira coisa a se fazer é ligar ao banco, e se necessário marcar uma reunião de urgência com seu gerente.

Em relação ao PIX, Posocco pede que seja estipulado um limite baixo para realização de transações, para impossibilitar a ação dos criminosos.

O que diz o banco

Em nota, o Banco do Brasil informou que, sobre a ação judicial citada, avalia o teor da sentença para adotar as providências cabíveis, e que se manifestará sobre o assunto nos respectivos autos do processo.