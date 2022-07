Baleia-jubarte cai em cima de lancha, nos Estados Unidos

O porto de Plymouth orientou aos barcos e banhistas que mantenham uma distância de 90 metros dos animais. A polícia ambiental irá investigar

Uma lancha foi atingida por uma baleia-jubarte na costa de Plymouth, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no último domingo (24).

A situação fez com que a proa do barco de pesca tombasse em direção à água. A embarcação teve danos leves segundo a imprensa local. Ninguém ficou ferido no incidente.

A área já estava sendo monitorada pelo Porto de Plymouth, após um barco ter esbarrado em uma baleia na sexta-feira (22).

O porto de Plymouth orientou aos barcos e banhistas que mantenham uma distância de 90 metros dos animais. A polícia ambiental irá investigar se o caso representou alguma violação da Lei de Proteção de Mamíferos Marinhos.