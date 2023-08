Babá é presa e paga fiança de 5 mil reais após morte de bebê

A babá estava responsável pelo bebê há dois meses, e a família percebeu comportamentos atípicos quando buscaram a criança em sua casa, embora nada que tivesse levantado suspeitas graves

Uma babá, com 43 anos de idade, foi detida em flagrante pela morte de um bebê de sete meses, ocorrida no distrito de Primaverinha, situado em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. No entanto, ela foi posteriormente liberada pela Justiça após o pagamento de uma fiança no valor de 5 mil reais.

De acordo com informações da Polícia Civil, o bebê foi deixado aos cuidados da babá na quinta-feira (24) e não apresentava lesões ou ferimentos visíveis. Contudo, por volta das 08h30 da manhã, a criança começou a manifestar sinais de desconforto, e a assistência médica foi solicitada por volta das 11h. Apesar dos esforços, o bebê foi transferido para a cidade de Lucas do Rio Verde, onde o óbito foi oficialmente confirmado às 12h.

Uma equipe policial foi acionada no hospital, e o médico da unidade detectou a existência de lesões no corpo da criança. Após uma investigação minuciosa, concluiu-se que houve negligência por parte da babá em buscar ajuda médica apropriada e imediata. Como resultado, ela foi presa em flagrante sob a acusação de homicídio culposo, uma vez que não havia intenção de causar a morte.

No sábado (26), foi realizada uma audiência de custódia, na qual a prisão em flagrante foi confirmada pelo juiz da Comarca, sendo estipulado o pagamento de uma fiança. Após o pagamento de 5 mil reais, a babá foi solta mediante decisão judicial.