Avô é preso por estuprar neto no RJ

Em 2010, o homem foi preso por estuprar a vizinha, que, na época, tinha 11 anos. Ele foi preso apenas em 2016 e, neste ano, ganhou benefício

Um homem, de 64 anos, foi preso acusado de ter abusado sexualmente do próprio neto, de cinco anos, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil do RJ (PCRJ), o criminoso utilizava tornozeleira eletrônica quando foi encontrado em casa e fazia pouco mais de um mês que havia saído da prisão pelo mesmo crime.

Em 2010, o homem foi preso por estuprar a vizinha, que, na época, tinha 11 anos. Ele foi preso apenas em 2016 e, neste ano, ganhou benefício.

Ainda de acordo com a corporação, quem fez a denúncia sobre o neto do homem foi a mãe do garoto. O estuprador é avô paterno da criança.