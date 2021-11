Avó e duas netas morrem em acidente de carro

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois passageiros foram socorridos em estado grave e outras cinco pessoas também ficaram feridas

Na noite de segunda-feira (8), uma mulher de 55 anos e duas netas, de um mês e 11 anos, morreram em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na rodovia BR-222, na cidade de Sobral (CE).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois passageiros foram socorridos em estado grave e outras cinco pessoas também ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros informou que o caminhão tentava fazer uma conversão próximo a uma curva da rodovia. Os dois carros de passeio não visualizaram o veículo e bateram na lateral do caminhão.

As vítimas foram identificadas como Maria da Silva Moura, e as netas Ana Sofia Soares Moura Nascimento e Nicoly Dávila Braga de Souza. Sofia completaria dois meses na quarta-feira (10).

No mesmo carro estavam a mãe da bebê, Núbia da Silva Soares, de 20 anos, e outra criança de sete anos. As duas foram encaminhadas para o hospital.

Os ocupantes do outro carro de passeio ficaram feridos e foram socorridos com ferimentos leves. O motorista do caminhão foi conduzido a delegacia.